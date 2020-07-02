ADANA Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika

ADANA Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı

Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltıADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet doldurulmuş makaron, 510 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı

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ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet doldurulmuş makaron, 510 bin adet boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kaçak tütün ve ürünlerinin satışının yapıldığı belirlenen adreslere yaptığı baskında, piyasa değeri 150 bin TL olan, 44 bin doldurulmuş makaron, 84 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 900 boş sigara paketi, 3 bin 371 puro ve bin 50 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜM DÖKÜMÜ

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Baskın yapılan adresteki tütün malzemeleri

Kutulanmış ve poşetlenmiş tütünler

Kutulanmış boş sigaralar

Haber-Kamera: ADANA (DHA)

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika

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