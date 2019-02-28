Son Dakika Haberleri: Adana Adliyesi Danışma Masası 550 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Adana Adliyesi Danışma Masası 550 Bin Kişiye Hizmet Verdi

1 saat önce

Adana Adliyesi'nde hizmet veren Ön Büro ve Danışma Masası 3 yılda 550 bin vatandaşa hizmet verdi.

Adana Adliyesi Danışma Masası 550 Bin Kişiye Hizmet Verdi, System.String[]
Adana Adliyesi'nde hizmet veren Ön Büro ve Danışma Masası 3 yılda 550 bin vatandaşa hizmet verdi.

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen "Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında pilot adliye seçilen Adana Adliyesi'nde 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Ön Büro ve Danışma Masası'nda vatandaşlar tek bir bölümden taleplerini iletebiliyor, gerekli mercilere yönlendirilebiliyor.

Başvuranlardan alınan adli evraklar, UYAP ortamına aktarılarak ilgili birimlere gönderilip vatandaş ve avukatların kalem kalem dolaşmasının önüne geçiliyor. 3 birim ve 21 personelin çalıştığı büro 3 yıl içinde 550 bin vatandaşa hizmet verirken, hizmet alanların sayısında 3 yıl içinde yüzde 6'lık bir artış görüldü.

Günde ortalama 750 kişiye hizmet veren büroda bir kişinin bekleme süresi ise 2,34 dakika olarak belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adalete erişimin kolaylaşması ve hizmet kalitesinin arttırılması için çalıştıklarını belirterek, "Ön Büro ve Danışma Masası, hem çalışma hem hizmet kalitesi açısından Adana Adliyesi'ne katkı sağlıyor. Adliye ile ilgili işlemlerinin önemli bir kısmını bu birimlerde yapan vatandaşlarımızın kalemlerde, üst katlarda boşa zaman harcamasının önüne geçiyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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