ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI - Son Dakika

ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI

ADANA Adliyesi'nde daha önce meydana gelen bıçaklı kavga olayının duruşması öncesi tabancayla X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden ateş açan iki kişi, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladı.

ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI, System.String[]

ADANA Adliyesi'nde daha önce meydana gelen bıçaklı kavga olayının duruşması öncesi tabancayla X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden ateş açan iki kişi, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladı.

Olay saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavganın duruşması öncesi taraflar adliye girişine geldi. X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-kızın yanı sıra adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere taşıdı. A.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Anıl ATAR-Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ ADANA, -


kavga, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:05 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ADANA ADLİYESİ GİRİŞİNDE SİLAHLI KAVGA; 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI - Son Dakika
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