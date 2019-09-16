Son Dakika Haberleri: Adana Adliyesi'nde geleneksel aşure günü
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Adana Adliyesi'nde geleneksel aşure günü

1 saat önce

Adana Adliyesi'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığının organizasyonu ile "Aşure Günü" düzenlendi.

Adana Adliyesi'nde geleneksel aşure günü, System.String[]

Adana Adliyesi'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığının organizasyonu ile "Aşure Günü" düzenlendi.


Bereket, bolluk ve paylaşmanın simgesi Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen etkinliğin bu yıl 6.'sı gerçekleştirildi. Adana Adliyesi zemin katta bulunan Ön Büro Birimi'ndeki etkinliğe; Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.


Başsavcı Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Çolak, adliye yemekhanesinde hazırlanan 3 bin 500 kase aşureyi etkinliğe katılanlara elleriyle ikram etti.


Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, farklı nimetlerin kaynaşması ile ortak bir tada dönüşen aşurenin, aynı zamanda birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın da simgesi olduğunu belirtti. Yurdagül, "Geleneksel hale getirdiğimiz 'Aşure Günü' etkinliğimizin, Muharrem ayının anlamına uygun olarak milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.


Bu arada, üzerine nar ve Hindistan cevizi ile Türk bayrağı resmedilen aşure tepsisi, etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü. - ADANA

Başsavcı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
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