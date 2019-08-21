Son Dakika Haberleri: Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav heyecanı

2 saat önce

Adana Adliyesine alınacak sözleşmeli zabıt katipliği ve icra katipliği için 10 parmak uygulama sınavı yapıldı.

Adana Adliyesinde
Adana Adliyesine alınacak sözleşmeli zabıt katipliği ve icra katipliği için 10 parmak uygulama sınavı yapıldı. Memur adayları, 3 dakikada en çok kelimeyi yazabilmek için klavye başında ter döktü.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28 Haziran 2019 tarihli 'Sözleşmeli Personel Alımı' ilanı gereğince, Adana Adliyesinde görevlendirilmek üzere 55 zabıt katibi ile 35 icra katibi alımı için başvurularını yapan adaylar, KPSS puanına göre zabıt ve icra katipliği için 10 parmak klavye uygulama sınavına girmeye hak kazandı. Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sınava, toplam bin 800 aday girdi.

Adana Adalet Komisyonu Başkanı Şenol Öz ile komisyon üyeleri Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Hayrittin Yavuz koordinesinde yürütülen sınavda, adaylar gruplar halinde sınav odalarına alındı. Memur olmak isteyen adaylar, 3 dakikada en az 90 doğru kelime yazmak için klavye başında ter döktü. 10 parmak klavye uygulama sınavında başarılı olan adayların, 9 Eylül'den itibaren yapılacak sözlü mülakata gireceği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adliyenin kadrosunun yeni personellerle güçlenerek hizmet kalitesinin daha da artacağını söyledi. Yurdagül, "Adliyemizin yardımcı personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan uygulama sınavında, adaylar kendi performanslarıyla kendi kaderlerini belirlediler. Objektif kriterlere göre yapılacak değerlendirmeye sonucu başarılı olan adaylar, bir sonraki aşamada mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. - ADANA
Adalet Bakanlığı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış
Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 13:11:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]