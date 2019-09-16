Son Dakika Haberleri: Adana Adliyesinde aşure günü etkinliği
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Adana Adliyesinde aşure günü etkinliği

1 saat önce

Adana Adliyesinde "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Adana Adliyesinde aşure günü etkinliği, System.String[]

Adana Adliyesinde "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığının organizasyonu ile düzenlenen etkinliğin bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi.

Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, adliye yemekhanesinde hazırlanan 3 bin 500 kutu aşureyi etkinliğe katılanlara ikram etti.


Yurdagül, ortak bir tada dönüşen aşurenin, aynı zamanda birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın da simgesi olduğunu söyledi.


Etkinliğe, savcılar, hakimler, avukatlar, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Başsavcı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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