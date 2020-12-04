Adana Adliyesinde HES kodu uygulaması başlıyor - Son Dakika

Adana Adliyesinde HES kodu uygulaması başlıyor

04.12.2020 09:49
Adana Adliyesinde HES kodu uygulaması başlıyor, System.String[]

Adana Adliyesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 7 Aralık Pazartesi itibarı ile HES kodu uygulamasına geçiliyor.

Adana Adliyesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 7 Aralık Pazartesi itibarı ile HES kodu uygulamasına geçiliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu"nda yer alan tedbirlerin, salgının başladığı ilk günlerden itibaren uygulandığı Adana Adliyesi hizmet binalarında, bu tedbirlere ek olarak, girişlerde HES kodu şartı getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uygulamanın tüm hizmet binalarında 7 Aralık 2020 Pazartesi günü itibarı ile başlayacağı bildirildi.

Adliye hizmet binalarına gelen vatandaşlara, mağduriyet yaşamamaları için HES kodunu önceden almaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "HES kodu olmayanlar ve HES kodu ile riskli olduğu tespit edilenler, adliye binalarına alınmayacaktır. Herkese anlayışı için teşekkür ederiz" denildi. - ADANA

Adana Adliyesinde HES kodu uygulaması başlıyor

Koronavirüs, HES kodu, Adana, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Adliyesinde HES kodu uygulaması başlıyor - Son Dakika


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