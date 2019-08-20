Son Dakika Haberleri: Adana Adliyesinde sınav yoğunluğu
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Adana Adliyesinde sınav yoğunluğu

2 saat önce

Adana Adliyesi'nde, 3 bin 410 kişinin başvurduğu sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.

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Adana Adliyesi'nde, 3 bin 410 kişinin başvurduğu sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28 Haziran 2019 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince Adana Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınav yapılıyor.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle adliyeye girişte kısa süreli sıkıntı yaşandı.

Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alınırken 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları isteniyor. Toplam 2 bin 480 adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, bir sonraki mülakata girmeye hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince, Adana Adliyesi için toplam 124 sözleşmeli personel alınacak.
Adalet Bakanlığı, personel alımı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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