Son Dakika Haberleri: Adana Afad'tan 7. Akreditasyon Toplantısı

Adana Afad'tan 7. Akreditasyon Toplantısı

27 dakika önce

Adana AFAD İl Müdürlüğü, arama ve kurtarma faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptı.

Adana Afad'tan 7. Akreditasyon Toplantısı, System.String[]
Adana AFAD İl Müdürlüğü, arama ve kurtarma faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptı.

Adana AFAD İl Müdürlüğü, AFAD Daire Başkanları Abdulkadir Tezcan ve Yusuf Aysu başkanlığında İl AFAD Müdürlükleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla Arama ve Kurtarma faaliyetindeki STK'ların akredite edilerek daha profesyonel hale getirilmesi amacıyla 7. akreditasyon toplantısını gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AFAD yetkilileri, AFAD olarak her afet türüne hazırlıklı olduklarını ancak bunun yerelde STK'ların desteği olmadan tam hedefine ulaşamayacağını belirterek, STK'lar da faaliyet verirken bir standart eğitime sahip olmalı ve hangi ekibin nerede hangi faaliyette görevli olduğunun planının iyi yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Toplantıya, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Karaman illerinden arama ve kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

AFAD, Adana, Güncel
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