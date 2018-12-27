Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e Yeni İl Emniyet...
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Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:37 Kaynak: AA
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