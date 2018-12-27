Son Dakika Haberleri: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e Yeni İl Emniyet...

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e Yeni İl Emniyet...

34 dakika önce

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e Yeni İl Emniyet..., System.String[]
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:37 Kaynak: AA

Iğdır, Antalya, Afyonkarahisar, Siirt, Güncel
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