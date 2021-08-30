Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."