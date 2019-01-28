Adana Ağabeyine Vereceği 48 Bin Lira Çaldırınca Gözyaşlarına Boğuldu
58 dakika önce
Adana'da, ağabeyine vermek için otomobilini 48 bin 500 liraya satan Erhan Çetiner (30) parayı çaldırınca gözyaşlarını tutamadı.
Adana
'da, ağabeyine vermek için otomobilini 48 bin 500 liraya satan Erhan Çetiner (30) parayı çaldırınca gözyaşlarını tutamadı.
Olay, Seyhan
ilçesi Yeni Metal Sanayi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Çetiner paraya ihtiyacı olan ağabeyine yardım etmek için otomobilini 48 bin 500 liraya sattı. Çetiner, iş yerinin önüne gelerek parayı diğer aracının torpidosuna koydu. Çetiner, babasını arayarak, Ben parayı torpidoya koydum, ağabeyimi arayıp hesap numarasına öğrenip yatıralım dedi. Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Çetiner, aracın camının kırılarak paranın çalındığını görünce şok yaşadı. Polisi arayan Çetiner, çevredeki esnaflarla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çetiner ise, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Baba Ayhan Çetiner ise, Parayı diğer oğluma verecektik, kendisini şu anda bizi arıyor fakat açamıyoruz. Ne diyeceğimiz bilemiyorum, inşallah en kısa zamanda paramız bulunur dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:35 Kaynak: DHA
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