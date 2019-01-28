Son Dakika Haberleri: Adana Ağabeyine Vereceği 48 Bin Lira Çaldırınca Gözyaşlarına Boğuldu

Adana Ağabeyine Vereceği 48 Bin Lira Çaldırınca Gözyaşlarına Boğuldu

58 dakika önce

Adana'da, ağabeyine vermek için otomobilini 48 bin 500 liraya satan Erhan Çetiner (30) parayı çaldırınca gözyaşlarını tutamadı.

Adana'da, ağabeyine vermek için otomobilini 48 bin 500 liraya satan Erhan Çetiner (30) parayı çaldırınca gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Metal Sanayi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Çetiner paraya ihtiyacı olan ağabeyine yardım etmek için otomobilini 48 bin 500 liraya sattı. Çetiner, iş yerinin önüne gelerek parayı diğer aracının torpidosuna koydu. Çetiner, babasını arayarak, Ben parayı torpidoya koydum, ağabeyimi arayıp hesap numarasına öğrenip yatıralım dedi. Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Çetiner, aracın camının kırılarak paranın çalındığını görünce şok yaşadı. Polisi arayan Çetiner, çevredeki esnaflarla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çetiner ise, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Baba Ayhan Çetiner ise, Parayı diğer oğluma verecektik, kendisini şu anda bizi arıyor fakat açamıyoruz. Ne diyeceğimiz bilemiyorum, inşallah en kısa zamanda paramız bulunur dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:35 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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