Adana ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler-2 - Son Dakika

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Adana ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler-2
6 saat önce
ADANA Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler-2.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
ADANA Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler-2
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