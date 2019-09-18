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Adana ailecek kuyumcuya gidip yüzük çaldılar

2 saat önce

Ailecek kuyumcuya gidip yüzük çaldılarAdana'da bir kuyumcudan kızı ve damadıyla birlikte yüzük çalan Sevil A. (51) yakalandı.

Ailecek kuyumcuya gidip yüzük çaldılar

Adana'da bir kuyumcudan kızı ve damadıyla birlikte yüzük çalan Sevil A. (51) yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve Kibar'ın nikahsız eşi Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi. İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A. vitrindeki yüzüklere bakmak istedi. Bu sırada Kibar A. ve Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini çaldı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana ailecek kuyumcuya gidip yüzük çaldılar

Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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