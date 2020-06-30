ADANA AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak - Son Dakika

ADANA AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacakAK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 'balıkçılık' sektöründe önemli paya sahip Karataş'ta birçok alanda yatırım yapılacağını ve ilçedeki sorunların büyük ölçüde çözüleceğini belirterek, "Dalgakıran,...

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak

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AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 'balıkçılık' sektöründe önemli paya sahip Karataş'ta birçok alanda yatırım yapılacağını ve ilçedeki sorunların büyük ölçüde çözüleceğini belirterek, "Dalgakıran, barınağın derinleştirilmesi, şebeke yenilemesi ve arıtma tesisiyle birlikte toplam yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak" dedi.

Kentin denize kıyısı olan 2 ilçesinden Karataş'ı ziyaret eden ve önemli noktalarda incelemelerde bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Ay'a, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve beraberlerindeki heyet eşlik etti. İlk olarak ilçedeki balıkçı barınağını ziyaret eden Ay, Karataş'ın, Adana için önemli ve potansiyeli çok yüksek bölge olduğunu belirtti. Karataş'ın sorunlarını tek tek ele alacaklarını kaydeden Ay, bölgenin hem turizm hem de balıkçılık açısından önemine vurgu yaptı. Uzun süredir ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Ay, 4 yatırım için kolların sıvandığını dile getirdi. Bu projelerle birlikte Karataş'a toplam 100 milyon lira değerinde yatırım yapılacağını söyleyen Ay, arıtma tesisi için 50, dalgakıranlar için 21.5, şebeke yenileme çalışmaları için de 28 milyon lira harcanacağını kaydetti.

DALGAKIRANLARIN SAYISI 5'E ÇIKACAK

İlçenin en büyük sorunlarından birinin denizdeki tehlike olduğunu söyleyen Başkan Ay, bölge halkının deniz ve kumla daha rahat buluşması adına var olan 3 dalgakırana ek olarak 2 dalgakıran daha yaparak, sayıyı 5'e çıkaracaklarını belirtti. Dalgakıranların ihalesinin yakın zamanda başlayacağını vurgulayan Ay, 'Dalgakıranları yakın zamanda monte etmek suretiyle Karataş halkının hizmetine sunacağız. Akdeniz sularında rüzgarla birlikte gelen ve bu nedenle vatandaşlarımızın denize girerken yaşadığı sorunları da azami derecede azaltacağız" dedi.

BARINAKTA DERİNLEŞME ÇALIŞMALARI

Karataş ilçesinin balıkçılığın kalbi olduğunu ve bölge halkı için bu sektörün önemli ekmek kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Ay, balıkçıların da sorunlarını dikkatle dinlediklerini ve bu çerçevede çalışmalara hız kazandırdıklarını söyledi. Çalışmalar sonunda barınaktaki derinleşmenin 100 metre daha geri alınacağını belirten Ay, 'Bu sorunla ilgili projenin ihalesi başlatılıyor. Kısa zamanda çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

SU ARITMA TESİSİ İÇİN 50 MİLYON TL

Bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birinin de denizin temiz tutulması ve deniz suyuna kanalizasyonun karışmaması olduğunu dile getiren Başkan Ay, bu noktada su arıtma tesisi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Daha önce Karataş'ta bir su arıtma projesinin hayata geçirilmediğini söyleyen Ay, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirileceğini belirtti. Su arıtma tesisi projesine yaklaşık 50 milyon TL değerinde bütçe ayrıldığını vurgulayan Ay, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkısı ve yüzde 50'si merkezi hükümet tarafından hibe edilmek suretiyle atık suyu projemizi hayata geçireceğiz. İller Bankası'ndan kullanacak olan kredi ile birlikte bu projenin finansal bütün soruları giderilmiştir. Karataş, Akdeniz'in incisi ve pırlantası olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ise sadece Karataş için değil ülkenin her noktasında yatırımlara devam edileceğini söyledi.

Bölgenin tekne, gemi sayısı ve balıkçılık anlamında Türkiye'nin en büyük filolarına sahip olduğunu kaydeden Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise bu çalışmaların ilçe halkını refaha kavuşturacağını dile getirdi.

AK Parti, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak - Son Dakika

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