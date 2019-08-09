Son Dakika Haberleri: Adana AK Parti'de bayramlaşma
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Adana AK Parti'de bayramlaşma

44 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, memleketleri Adana'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, memleketleri Adana'da hemşehrileriyle bayramlaştı.
Milletvekillerinin de katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı ve bayramlaşma merasiminde partililerle bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, yoğun ilgi gördü. Salonda alkışlarla karşılanan Çelik ve Sarıeroğlu, partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
O PANKARTI ALKIŞLADILAR
Salonda AK Parti Adana Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 'Adanmışlığı Hz. İbrahim'den Teslimiyeti Hz. İsmail'den zalime karşı teslim olmamayı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik' pankartı açıldı. Parti Sözcüsü Çelik ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sarıeroğlu, pankartı açan gençleri alkışladı.



AK Parti, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:33 Kaynak: DHA
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