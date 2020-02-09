Adana AK Parti İl Başkanı'ndan belediye personeline gazete dağıttırılmasına tepki - Son Dakika
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Adana AK Parti İl Başkanı'ndan belediye personeline gazete dağıttırılmasına tepki

6 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediyesi personeline cami çıkışı gazete dağıttırıldığını belirterek, "Belediyeler partizanlık yapma yeri değildir.

Adana AK Parti İl Başkanı'ndan belediye personeline gazete dağıttırılmasına tepki, System.String[]

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediyesi personeline cami çıkışı gazete dağıttırıldığını belirterek, "Belediyeler partizanlık yapma yeri değildir. Milletin ödediği vergilerle çalışan belediye personeli partizanca çalıştırılamaz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi personeline, cuma günü, camiden çıkanlara ulusula bir gazetenin dağıttırıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, yazılı açıklama yaparak, duruma tepki gösterdi. Halkın partiye veya yöneticiye oy verirken, karşılığında umutla şehrine, mahallesine ve sokağına hizmet beklediğini belirten Ay, "Bu hadsizliği yapan ve milletimizin alın terini siyasi emellerine kurban eden bu yönetim anlayışından milletimiz adına, hukuk çerçevesinde elbette hesap soracağız" dedi.

Adanalıların da oy verdikleri başkandan şehri için dertlenen yönetici olmasını beklediğini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Bu istek ve umut, vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Maalesef Adana'mızda vatandaşlarımızın taleplerinden, şehrimizin sorunlarından çok partizanlık yapan ve bu bakış açısıyla hareket etmekte olan bir yönetim anlayışı var. Bu bakış açısı, şehrimize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür. Belediyeler partizanlık yapma yeri değildir. Hele hele milletin ödediği vergilerle çalışan belediye personeli, partizanca çalıştırılamaz. Bu açıkça işlenmiş bir suçtur. Adanalı hemşehrilerimizin alın terini, partizanca davranışlarınız için kullanamazsınız. Adana Büyükşehir Belediyesi personeli ulusal bir gazeteyi dağıtırken, bunu hangi görev sorumluluğu içinde yapmışlardır? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bu durumu derhal vatandaşlarımıza ve Adana'mıza izah etmek zorundadır. Milletimizin ödediği vergilerle çalışan personel, partizanca siyasi söyleminiz doğrultusunda çalıştırılamazlar. Bu işin içinde olan herkes görevini kötüye kullanmıştır. Bunun cevabını siyaseten en sert bir şekilde alacaklardır. Hukuk çerçevesinde de bunun hesabı sorulacaktır."

Yapılanın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yakışmayan davranış olduğuna değinen AK Parti'li Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şehrimize hizmet etmek yerine, partizanlık yapmayı tercih ediyorsa o koltuğu daha fazla meşgul etmesin. Çok hevesli olduğu hizipçiliği, rozeti takıp parti yöneticisi sıfatıyla yapsın. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bu rezilliği kamuoyuna anlatmak mecburiyetindedir. Yüzlerce kişiyi işinden eden belediye başkanı, şimdi de işçilere partizan bir anlayışla hangi görev alanı içerisinde gazete dağıttırmaktadır? Vatandaşımızın hak ve hukukunu koruma adına, bu rezilliğe göz yummayacağız. Belediye başkanlığı makamı, 'Belediye personelini istediğim amaç ve hedefler uğruna çalıştırırım' makamı değildir. Bu insanlar, sizin uşağınız hiç değildir. Alın terinin peşinde olan belediye çalışanlarını partizan bir yönetim anlayışıyla çalıştıramazsınız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yakışmayan bu davranış biçimi, Adanalı hemşehrilerimizin verdiği her bir oya yapılmış büyük bir nankörlüktür."


AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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