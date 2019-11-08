Son Dakika Haberleri: Adana ak parti ilçe teşkilatı, atatürk ve mevlit kandili için kuran-ı kerim okuttu
Son Dakika Güncel Adana ak parti ilçe teşkilatı, atatürk ve mevlit kandili için kuran-ı kerim okuttu

Adana ak parti ilçe teşkilatı, atatürk ve mevlit kandili için kuran-ı kerim okuttu

6 saat önce

AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttuAK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü ve Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenledi.

AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttu

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü ve Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenledi.

Çukurova'da Şehzade Kademoğlu Camii'ndeki mevlit programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda kişi katıldı. Programda Atatürk ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dualar edildi. AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayarak, Bu önemli günün cuma gününe denk gelmesi ve iki gün sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anacak olmamız sebebiyle, böyle bir program yapmak istedik. Başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, tüm gazi ve şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Rabbim kabul etsin dedi.

Adana ak parti ilçe teşkilatı, atatürk ve mevlit kandili için kuran-ı kerim okuttu

Mustafa Kemal Atatürk, Mevlit Kandili, Kuran-ı Kerim, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:40 Kaynak: DHA
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