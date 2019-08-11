ADANA AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BAYRAMDA TRAFİK UYARISI

KURBAN Bayramı namazını Adana'da kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayramda yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KURBAN Bayramı namazını Adana'da kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayramda yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Cami'de bayram namazını kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dilediğini söyledi. Her bayram trafik kazaları sonucu acı haberlerle toplum olarak üzüntü yaşandığını söyleyen Ömer Çelik,öİnşallah huzur içerisinde bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Tabi her bayramda üzülüyoruz. Umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü bir haber almayız. Trafik polislerinin, jandarma trafikçilerinin işaretlerine tam olarak uyalım. Yollardaki vatandaşlarımız bu tam olarak riayet ederlerse inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yolda, nöbette, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz. Adana'mız için de mübarek olsunö diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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