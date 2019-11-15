Son Dakika Haberleri: Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü
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Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

6 saat önce

Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdüAdana'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

Adana'da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.

Adana akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
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