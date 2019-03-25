Adana Akrabalarını Karakol Çıkışında Silahla Yaraladılar
32 dakika önce
Adana'da, aralarında kapruz alım-satımı yüzünden husumet bulunan şüpheliler, kendilerinden şikayetçi olan Hakan B.'yi karakol çıkışı silahla yaraladı.
Adana
'da, aralarında kapruz alım-satımı yüzünden husumet bulunan şüpheliler, kendilerinden şikayetçi olan Hakan B.'yi karakol çıkışı silahla yaraladı. Olay, Yüreğir
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında karpuz alım-satımı yüzünden husumet bulunan Mehmet C., 3 ay önce Selahatin B.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından Selahattin B. sakat kalırken, Mehmet C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki aile arasındaki husumet giderek büyüyünce, Hakan B. aile yakınlarını tehdit ve küfür eden akrabalarından şikayetçi olmak için öğle saatlerinde Köprübaşı Polis
Merkezi'ne geldi. Hakan B. karakola gittiğini duyan, akrabaları Hasan C., Yusuf C. ve Mehmet C. karakol çıkışında, Hakan B.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan B. karakola sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan C. tedavi altına alındı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:05 Kaynak: DHA
5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı