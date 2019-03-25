Son Dakika Haberleri: Adana Akrabalarını Karakol Çıkışında Silahla Yaraladılar

Adana Akrabalarını Karakol Çıkışında Silahla Yaraladılar

32 dakika önce

Adana'da, aralarında kapruz alım-satımı yüzünden husumet bulunan şüpheliler, kendilerinden şikayetçi olan Hakan B.'yi karakol çıkışı silahla yaraladı.

Adana'da, aralarında kapruz alım-satımı yüzünden husumet bulunan şüpheliler, kendilerinden şikayetçi olan Hakan B.'yi karakol çıkışı silahla yaraladı. Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında karpuz alım-satımı yüzünden husumet bulunan Mehmet C., 3 ay önce Selahatin B.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından Selahattin B. sakat kalırken, Mehmet C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki aile arasındaki husumet giderek büyüyünce, Hakan B. aile yakınlarını tehdit ve küfür eden akrabalarından şikayetçi olmak için öğle saatlerinde Köprübaşı Polis Merkezi'ne geldi. Hakan B. karakola gittiğini duyan, akrabaları Hasan C., Yusuf C. ve Mehmet C. karakol çıkışında, Hakan B.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan B. karakola sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan C. tedavi altına alındı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

19 Mayıs, Yüreğir, Adana, Güncel
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