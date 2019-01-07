Son Dakika Haberleri: Adana Aktaş Bu Kentte Uyuşturucu İstemiyorum

Adana Aktaş Bu Kentte Uyuşturucu İstemiyorum

2 saat önce

Aktaş Bu kentte uyuşturucu istemiyorumADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, asayiş ve narkotik uygulamasına katıldı.

Aktaş Bu kentte uyuşturucu istemiyorum

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, asayiş ve narkotik uygulamasına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, 'Bu kentte uyuşturucu istemiyorum' dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde şok uygulama yaptı. Yol üzerindeki işyerleri ve şüpheli kişiler tek tek aranarak kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca polisle durdukdukları otomobilleride detaylı şekilde aradı.

Uygulamaya Özel Harekat polisleride destek verdi. Ayrıca polisler, 2 drone ilede havadan izleme yaptı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, ekiplerin çalışmalarını denetledi. Bir kahvahaneye girerek vatandaşlarla da sohbet eden Aktaş, Mahallemizin huzuru için, zaman zaman bu bölgelerde uygulama yapacağız. Çocuklarımız sokaklarda rahat rahat gezip dolaşabilecek. Özellikle uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız sürecez, bu kentte kesinlikle uyuşturucu istemiyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 18:05:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Aktaş Bu Kentte Uyuşturucu İstemiyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]