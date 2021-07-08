Akyatan Sahili deniz kaplumbağalarına yuva oluyor - Son Dakika

FİKRET KAVĞALI - Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar yumurta bırakıyor.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya devam ediyor.

Bazı anaç kaplumbağalar, hava sıcaklığının yükselmesiyle Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü olan Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın yaklaşık 22 kilometrelik kumsalına gece saatlerinde çıkıyor.

Kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgeleri belirliyor.

Şu ana kadar 600'den fazla yuva tespit edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, bölgenin dünya çapında uluslararası zengin bir sulak alana sahip olduğunu söyledi.

Deniz kaplumbağalarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çangır, " Hatay'dan Mersin Anamur'a kadar olan sahil şeridinin her kilometresinde deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarımız mevcut. 22 kilometrelik alanımızda caretta caretta kaplumbağaları da var. Yeşil deniz kaplumbağalarımızın üreme ve çoğalmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.

Çangır 2006 yılında bu çalışmalara başladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"İlk yıldan bugüne kadar, her geçen gün buradaki popülasyon yoğunluğunun arttığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 15 yıllık süreçte sadece 22 kilometrelik alanda 6 bin üzerinde yuva ve 230 bin civarında yavruyu denizlerle buluşturduk. Geçen yıl sadece bu alanda yumurtlama döneminin sonuna kadar 520 yuva tespit etmiştik. 20 bin civarında yavruyu da denizlere buluşturmuştuk. Bu yıl 2 aylık periyotta 600'ün üzerinde yuva elde ettik. Bunlardan 20 tanesinin caretta caretta türü kaplumbağalara ait olduğunu gözlemledik. Buradaki çalışmalar ekime kadar devam edecek ve bu sayının 700 civarında olacağını öngörüyoruz."