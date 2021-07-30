Adana Aladağ'daki orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.