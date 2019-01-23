Son Dakika Haberleri: Adana Aldatıcı Reklamlara Geçen Yıl 500 Milyon TL Para Cezası Kesildi

Adana Aldatıcı Reklamlara Geçen Yıl 500 Milyon TL Para Cezası Kesildi

25 dakika önce

Aldatıcı reklamlara geçen yıl 500 milyon TL para cezası kesildiTicaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, tüketicileri yanıltan reklamlara geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Aldatıcı reklamlara geçen yıl 500 milyon TL para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, tüketicileri yanıltan reklamlara geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Zabıta Personeline İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı'nda konuştu. Haksız fiyat artışları, indirimli satışlar, ticari reklam ve ilanlar, elektronik ticaret, ürün güvenliği gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Güzel, Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Çalışmalarımızda da önemli olan cezalandırmadan ziyade eğitim. En son çaremiz ceza. Bu açıdan bazı belediyelerimiz ceza uygulamaktan çekiniyor. Sonuçta seçim var. Esnafla karşı karşıya gelmekten çekiniyorlar. Fakat bu salonda hepimiz tüketiciyiz diye konuştu.

500 MİLYON TL

Kentlerdeki tüketici hakem heyetlerinin en önemli organ olduğunu kaydeden Güzel, yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi

Reklam kurulu aracılığıyla tüketicileri aldatan reklamlara para cezası uyguluyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uyguladık. Ürün güvenliği bizim önem verdiğimiz bir konu. Piyasada denetimler yapıyoruz. Tüketicilerin kullandığı ürünlerin kimyasal içerikleri, kanserojen madde içerip içermediği gibi hususlar var. Bu ürünleri akredite edilmiş laboratuvarlara gönderip inceletiyoruz. Uygunsuz ürünler başlangıçta yüzde 38 civarındayken şu an uygunsuz ürün neredeyse yüzde 1 seviyelerine çekildi. Serbest bıraktığınız zaman Çin'den, Uzakdoğu'dan kalitesiz ürünler ithal edilip piyasaya sürülüyor ama bunu gümrükten itibaren iç piyasada denetlediğimiz zaman firmalar da biliyor ki bu ürün denetlenecek, ceza kesilecek. O yüzden daha kaliteli ürün getiriliyor ve tüketiciler daha kaliteli ürün tüketmiş oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Ekonomi
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