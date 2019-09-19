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Adana altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi

1 saat önce

Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdiAdana'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, Bu altın mı dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.

Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi

Adana'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, Bu altın mı dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.

Gece yarısı Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir retorana giden Tuna E.'nin boynundaki altın kolyeyi gören Sebahattin G. Bu altın mı diye sordu. Tuna E.'nin Evet yanıtı vermesi üzerine de kolyeyi tutup, kopardı. Ardından da kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin kolundaki dövmesinden sabıkalı Sebahattin G. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:02 Kaynak: DHA
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