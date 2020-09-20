Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika

Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni Beşiktaş'ta yapıldı

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni'ne Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptı.

Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni Beşiktaş'ta yapıldı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni'ne Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende, Ercan Kesal'ın senaryosunu yazdığı "Nasipse Adayız" "En İyi Film dalında Altın Koza'nın sahibi oldu. Altın Koza Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Nur Sürer'e ise ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni bu yıl Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Tören hayatını kaybeden sanatçıların saygıyla anıldığı bir video ile başladı. Törende sahne alan Ferhat Göçer de seslendirdiği şarkıyı hayatını kaybeden sanatçılar adına seslendirdi. Törenin açılış konuşmasını ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gerçekleştirdi.

Başkan Karalar; "Adana denilince sinema akla gelir. Sinema deyince de Altın Koza Film Festivali akla gelir. Bu yıl 27. sini kutluyoruz. Koronavirüs nedeniyle  bu sene zor koşullarda gerçekleştiriyoruz. İyi bir şey yaptı arkadaşlarımız Dediler ki Adana denildiğinde akla sinema gelir. Adana'da bir film gösterilir ve Adana'da tutarsa Türkiye'de tutar. Adana'nın sinema da böyle bir etkisi, katkısı vardır. Bu böyle devam edecek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuşmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a hem festivale yaptıkları ev sahipliği hem de katkılarından ötürü plaket takdim etti. Başkan Rıza Akpolat ise böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu onuru dile getirerek; "Altın Koza emekçilerine öncelikle iki kıtanın birleştiği Beşiktaş'a hoş geldiniz diyorum. Gönül isterdi ki biz de gelelim festivalimizi orada kutlayalım ama bu sene burada oldu. Adana diliyorum ki önümüzdeki sene bu festivali daha coşkulu bir şekilde yapacak. Tabi ki Adana bir çok sanatçı yetiştirdi. Yılmaz Güney'den, Şener Şen'e, Karacaoğlan'dan Dadaloğlu'na ismini sayamadığımız yüzlerce sanatçı yetiştirdi. Şimdi bu bayrağı Nebil Özgentürk devam ettiriyor ve biliyorum ki ileride başkaları devam ettirecek.  Şunu çok net ifade edebilirim ki; Beşiktaş da, tıpkı Adana gibi, sanat için iyi bir ev sahibidir. Göreve geldiğimiz günden beri sanatı Beşiktaş'ın tüm kılcallarına yayma ve sanatçıyı görünür kılma misyonuyla hareket ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde, sanatçılarımızın zor günlerden geçtiğini biliyor ve yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ödül töreninde Altın Koza Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Nur Sürer'e  ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.

Usta oyuncu da Adana Altın Koza Film Festivali'nin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirerek; Adana benim için gerçekten çok önemli bir şehir oldu her zaman. Çünkü ben 1979 yılında Orhan Kemal'in uyarlaması Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle Adana'da oyunculuğa başladım. Adana birçok usta ismi yetiştiren bir şehir. Buradan da sinemanın en şahane adamı Yılmaz Güney'e saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu ödülü de çok sevdiğim Zeydan Başkanımın döneminde almakta benim için ayrı bir onur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli film festivallerinden olan Uluslararası Adana Altı Koza Film Festivali'nde; Usta oyuncu, senarist Ercan Kesal yönetmen olarak imza attığı ilk film 'Nasipse Adayız' En İyi Film dalında Altın Koza kazandı. Senaryo dalında da ödülü Kesal aldı. Yönetmen Leyla Yılmaz, 'Bilmemek' adlı filmiyle 'En İyi Yönetmen' ve 'Yılmaz Güney Ödülü'nün sahibi oldu. Senan Kara 'Bilmemek'teki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alırken, Onur Berk Aslanoğlu (Plaza) ve Serdar Orçin (Ceviz Ağacı) filmlerindeki rolleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu ödülünü' paylaştı.

Bu yıl İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen ödül töreninde Onur Ödülleri ve Orhan Kemal Emek Ödülü, birbirinden değerli üç isme takdim edildi. Altın Koza Onur Ödülleri sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer'e ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat verirken, usta oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz'e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti. Orhan Kemal Emek Ödülü de yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz'a verildi.


Beşiktaş, Adana, Film, Koza, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni Beşiktaş'ta yapıldı - Son Dakika

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