Adana altında sahteciliği engellemek için whatsapp grubu kurdular

Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular

Adana'daki kuyumcular, sahte, düşük ayarlı veya çalıntı altın satmak isteyen dolandırıcılar ile kurdukları WhatsApp grubu ile mücadele ediyor.

Adana'da dolandırıcılarla daha etkin mücadele etmek isteyen kuyumcular, daha güçlü bir iletişim sağlamak için teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. İlçeleriyle birlikte Adana ve Mersin'den yaklaşık 500 esnafın bulunduğu grupta paylaşılan fotoğraf ve videolar, dolandırıcılığın önüne geçme konusunda kuyumculara yardımcı oluyor.

Altının özellikle kötü niyetli kişilerin ilgisini çektiğini ve bu nedenle meydana gelebilecek hırsızlık olayları, sahtecilik ve düşük ayarlı altın satmak isteyen kişileri engellemek için gruptan paylaşım yaptıklarını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Vatandaşlarımıza ve emniyet güçlerimize yardımcı olabilmek ve esnafımızın mağduriyetlerini azaltmak için bir WhatsApp grubu kurduk. Esnaf arkadaşlarımız şüpheli bir kişi ya da ürün gördüğünde fotoğraf ve videolarını gruptan paylaşıyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bulunduğu bölge ve elindeki ürünün bilgileri kolaylıkla öğreniliyor. Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı dedi.

Adana'da kuyumculuk yapan Onur Çiçekçi ise grubun oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, Sahte yüzük, kolye ve küpe satışı yapıldığını tespit eden esnaf arkadaşlarımız, durumu hemen gruptan paylaşıyor. Önceden esnafımız sahtecilerle ya da çalıntı ürün satmak isteyenlerle bu kadar etkin mücadele gösteremiyordu. Ama grubumuz sayesinde dolandırıcılık olaylarında daha iyi önlem alabiliyoruz diye konuştu.

Kuyumcu Tufan Altunbüken de diğer esnafın yaptıkları paylaşımlardan dolandırıcılık vakalarının önüne kolaylıkla geçebildiklerini kaydederek, daha önce dolandırıcılık amacıyla Kuyumcular Çarşısı'na gelen birkaç kişiyi güvenlik güçlerine yakalattıklarını söyledi.