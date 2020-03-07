Adana ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı - Son Dakika
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Adana ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

7 saat önce

Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldıADANA'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında, asılı kaldı.

Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında, asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevreyolu'ndaki Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Adana ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

Devlet Hastanesi, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:17 Kaynak: DHA
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