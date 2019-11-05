Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı (ALAEV), Anıtkabir'i ziyaret etti.
ALAEV Yönetim Kurulu Başkanı Tuğana Akbaş, Adana Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Sevim, vakfın yönetim kurulu üyeleri, bazı öğretmenler, öğrenciler ve mezunlardan oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyarette bulundu.
Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı" yazılı çelenk bırakan heyet, ardından saygı duruşunda bulundu.
Heyetin mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Akbaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.