Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı" yazılı çelenk bırakan heyet, ardından saygı duruşunda bulundu.

ALAEV Yönetim Kurulu Başkanı Tuğana Akbaş, Adana Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Sevim, vakfın yönetim kurulu üyeleri, bazı öğretmenler, öğrenciler ve mezunlardan oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebedi istirahatgahına ziyarette bulundu.

Adana Anadolu Liseliler Eğitim Vakfı (ALAEV), Anıtkabir 'i ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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