Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği - Son Dakika

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Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği
6 saat önce
Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan Adana-Ankara Otoyolu, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yüzünden en sakin günlerinden birini yaşadı.
Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan Adana- Ankara Otoyolu, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yüzünden en sakin günlerinden birini yaşadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan ve şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakim oldu.
Otoyolun yanı sıra Pozantı ilçesinden geçen Adana-Pozantı-Ankara Karayolu'nun da son derece sakin olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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