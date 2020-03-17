Adana-Ankara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor (1) - Son Dakika

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Adana-Ankara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor (1)
6 saat önce
Ankara otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı İlçesi mevkiinden kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
ADANA- Ankara otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı İlçesi mevkiinden kapandı. Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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