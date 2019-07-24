ADANA ANNESİNİN KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİĞİ 3 KARDEŞ, 3 SAAT SONRA KURTARILDI
1 saat önce
ADANA'da annelerinin kapıyı üzerlerine asma kilitle kilitleyip, hastaneye gittiği 3 kardeş, 3 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
ADANA'da annelerinin kapıyı üzerlerine asma kilitle kilitleyip, hastaneye gittiği 3 kardeş, 3 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Anne
Eda Y. çocukları A.Y. (3), A.Y.(2) ve 6 aylık M.Y.'yi, evde bırakıp hastaneye gitti. Annelerinin üzerlerine kapıyı asma kilitle kilitleyip gittiği çocuklar, demir korkuluk bulunan pencereye çıkıp, ağlamaya başladı. Çocukları fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada komşular, ailenin akrabalarına ulaştı. Eve gelen aile yakınları, kapıyı açarak içeri girip, çocukları sakinleştirdi. Komşular, çocukların 3 saat boyunca evde yalnız kaldıklarını söyledi. Ayrıca anneyi çocukları sık sık evde yalnız bırakmakla suçladı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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