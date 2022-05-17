ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER - Son Dakika
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ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER

17.05.2022 11:28

ADANA'da apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan Y.A., hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi.

ADANA'da apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan Y.A., hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın aynı mahallede oturduğunu ve 'gece kaybolan güvercinlerini bulmak için binanın damına çıktığını' söylediği öne sürüldü. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Sayhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın terasından seslerin geldiğini fark eden bina sakinleri, yukarı çıktıklarında bir kişinin gezindiğini fark etti. Hırsızlık şüphesi ile yaklaşan apartman sakinleri ile şüpheli arasında arbede çıktı. Arbede sırasında isminin Y.A. olduğu öğrenilen kişi, apartman sakinlerince darbedildi. Bu sırada bazı apartman sakinleri ise, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'hırsız yakaladıklarını' bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, vatandaşların apartmanın terasında yakaladığı Y.A.'nın darbedilmiş halde olduğunu görünce, yaralı için ambulans istedi. Gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Y.A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen Y.A.'nın, gece kaçan güvercinlerini bulmak için apartmanın damına çıktığını söylediği iddia edildi. Polisin yaptığı incelemede, arbede sırasında bir dairede zarar oluştuğu belirlenirken, hırsızlık olayının ise meydana gelmediği tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER
ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER
ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER
ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA-APARTMAN TERASINDA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALADIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER - Son Dakika
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