Adana araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'pars' buldu - Son Dakika

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Adana araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'pars' buldu
6 saat önce
Araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'Pars' bulduADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
Araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'Pars' buldu
ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
l Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphelendiği hafif ticari oaracı durdurdu. Polis araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınna sürücü Bilal Fatih O. (30) ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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