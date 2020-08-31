ADANA Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulundu - Son Dakika

ADANA Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulundu

Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulunduADANA'da polis ekipleri, şüpheyle durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, torpido ve motor bölümüne gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi.

Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulundu

ADANA'da polis ekipleri, şüpheyle durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, torpido ve motor bölümüne gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-400 yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptığı detaylı aramada torpido ve motor bölümüne gizlenen, piyasaya değeri yaklaşık 70 bin lira olan gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulundu - Son Dakika

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