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Adana aranan hükümlü dolmuşta yakalandı

3 saat önce

Aranan hükümlü dolmuşta yakalandıAdana'da, uyuşturucu satma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü Halık Ş. (41), dolmuşta yakalandı.

Aranan hükümlü dolmuşta yakalandı

Adana'da, uyuşturucu satma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü Halık Ş. (41), dolmuşta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satma suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü Halık Ş.'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüpheliyi takibe alan polis, Halık Ş.'nin dolmuşa bindiğini görünce yolcu gibi davranarak araca bindi. Polisler, Halık Ş.'yi araç içinde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
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