Adana Arkeoloji Müzesi sanal ortamda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan müzelerden olan Adana Arkeoloji Müzesi sanal ortamda ziyaretçileriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınının kültür sanat hayatını da sekteye uğratmasıyla mart ayının sonlarına doğru sanal müze uygulamasını hayata geçirmesiyle kapatılan müzelerden olan Adana Arkeoloji Müzesi, sanal ortama taşındı.

Müzede aralarında mozaikler de olmak üzere Paleolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar yaklaşık 2 bin eser, sanal ortamda ziyaretçilerini bekliyor.

Müze yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü internet sitesinden müzenin ziyaret edilebileceğini belirtti.