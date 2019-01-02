Adana Asansör Boşluğundan Düşen Teknisyen Öldü
38 dakika önce
Adana'da bir apartmanın asansör bakımını yapan teknisyen Emre Adıyaman, asansör boşluğundan düşerek öldü.
Adana
'da bir apartmanın asansör bakımını yapan teknisyen Emre Adıyaman
, asansör boşluğundan düşerek öldü.
Olay, Yüreğir
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Adıyaman asansörün bakımını yaptığı sırada asansör boşluğuna düştü. Bu sırada apartmanda oturanlar çığlıkları duyup sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Adıyaman'ı asansör boşluğundan çıkarıp hastaneye götürdü. Boynu kırılan Adıyaman, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.
Kaçınca kattan düştüğü belirlenemeyen Adıyaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:34 Kaynak: DHA
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