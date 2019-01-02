Son Dakika Haberleri: Adana Asansör Boşluğundan Düşen Teknisyen Öldü

Adana Asansör Boşluğundan Düşen Teknisyen Öldü

38 dakika önce

Adana'da bir apartmanın asansör bakımını yapan teknisyen Emre Adıyaman, asansör boşluğundan düşerek öldü.

Adana'da bir apartmanın asansör bakımını yapan teknisyen Emre Adıyaman, asansör boşluğundan düşerek öldü.

Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Adıyaman asansörün bakımını yaptığı sırada asansör boşluğuna düştü. Bu sırada apartmanda oturanlar çığlıkları duyup sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Adıyaman'ı asansör boşluğundan çıkarıp hastaneye götürdü. Boynu kırılan Adıyaman, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.

Kaçınca kattan düştüğü belirlenemeyen Adıyaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Adıyaman, Adana, Güncel
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