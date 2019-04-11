Son Dakika Haberleri: Adana Asayiş Uygulamaları

Adana Asayiş Uygulamaları

10 dakika önce

Adana'da yapılan yol uygulamasında, 1 kaleşnikof ve 1 pompalı tüfek ile 3 tabanca ele geçirildi.

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Adana'da yapılan yol uygulamasında, 1 kaleşnikof ve 1 pompalı tüfek ile 3 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulamada, şüpheli bulunarak durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, iki otomobilde bir kaleşnikof ve bu silaha ait 16 mermi, 3 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. İki otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Uygulamalarda, aralarında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık, fuhuş ve resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan 1-10 yıl arasında değişen hapis cezaları alan 21 hükümlü de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
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