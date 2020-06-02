ADANA Asker adaylarına koronavirüs testi - Son Dakika

ADANA Asker adaylarına koronavirüs testi

Asker adaylarına koronavirüs testiADANA'da, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı.

Asker adaylarına koronavirüs testi ADANA'da, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik celp döneminde açılmasının ardından silah altına alınacak gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hastane önünde uzun kuyruklar oluşturan gençlerin testlerinin negatif çıkmasının ardından silah altına alınacağı öğrenildi. Test yaptırmak için bekleyenler, "Testimiz negatif çıkarsa, belirlenen tarihte askere gidip vatani görevimizi yapacağız" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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