Adana asker eğlencesinde maganda kurşununa karşı broşürlü uyarı

Asker eğlencesinde maganda kurşununa karşı broşürlü uyarı

Adana'da polis ekipleri, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi kutlamalarda havaya ateş açılmaması konusunda vatandaşlara broşürlü uyarı çalışması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile düğün, nişan gibi organizsayonlarda havaya ateş açılmasını önlemek için 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' yazılı afiş asılması zorunluluğu getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, nişan, düğün, asker eğlencesi gibi kutlamalarda rastgele havaya açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla çalışma yaptı. Ekipler, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta asker kınası yapan Kadir Çetinkaya isimli vatandaşın eğlencesine katıldı. Toplum destekli polisler, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' projesi kapsamında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Her yıl maganda kurşunu ile yaralanmaların ve can kayıplarının yaşanmasının Türk milleti adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Kadir Çetinkaya, Polisimizin yapmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Artık düğünlerimizde böyle şeyler yaşanmamalı. Buradan verdiğimiz mesaj, umarım tüm Türkiye'ye örnek olur dedi.