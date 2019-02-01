Son Dakika Haberleri: Adana Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Genç, Üniversite Öğrenimini Dondurmuş

Adana Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Genç, Üniversite Öğrenimini Dondurmuş

2 saat önce

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuşKAZADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTUAdana'da kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş'in (20), vatani...

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş

KAZADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Adana'da kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş'in (20), vatani görevini yapmak için üniversite öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in şarkı söylerken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş ve onu yolcu etmek isteyen yakınları Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüsle, il merkezine gitmek için yola çıktı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs Yüreğir'e geldiğinde, iddiaya göre, ters yönden gelen İbrahim Ç. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, bekar olduğu öğrenilen ve Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş ile babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ DONDURMUŞ

Kazada yaşamını yitiren Haydar Ateş'in vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Murat Kazım Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verilirken, Haydar ile Elzem Ateş'in cenazelerinin, Almanya'dan akrabalarının gelecek olması nedeniyle yarın Karataş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Bu arada, kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in şarkı söylediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş'in şarkı söylediği, yakınlarının da ona alkışlarla eşlik ettiği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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