ADANA Astsubay cinayeti eve gitmek istemeyen eşine sinirlendiği için işlemiş

Astsubay cinayeti eve gitmek istemeyen eşine sinirlendiği için işlemişAdana'da eşi Büşra G. (21) ve kayınbabası Cemal Ünlükıraner'ı (58) beylik tabancıyla öldüren kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i de ağır yaralayan astsubay Ertuğrul G., (22) cinayeti eve gitmek istemeyen eşine sinirlendiği için işlediğini söylediği öğrenildi.Dün 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere ateş açarak eşi Büşra G. ve kayınbabası Cemal Ünlükıraner'ın öldürdü. Saldırıda kayınvalide Sultan Ünlükıraner'de ağır yaralandı. Olayın ardından Ertuğrul G. polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Eve gelen ekipler, ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazelerde otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.'YORGUNUM EVE GİDELİM'Gözaltına alınan Ertuğrul G., emniyetteki sorgusunda, İşten yorgun gelmiştim, eşime yorgun olduğumu eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Fakat eşim bunu kabul etmedi. Aramızda çıkan tartışma büyüdü dedi. Geçmiş dönemlerde sosyal medya hesaplarında eşiyle fotoğraflarını paylaşan şüphelinin 'bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' yazdığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.