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Adana at yarışı cinayeti

46 dakika önce

At yarışı cinayetiAdana'da Nazım A. (21) babasına at yarışı oynattığını iddia ettiği gangan bayii Hamza Irk'ı (63) tabancayla vurarak öldürdü.

At yarışı cinayeti

Adana'da Nazım A. (21) babasına at yarışı oynattığını iddia ettiği gangan bayii Hamza Irk'ı (63) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 9 Eylül'de Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım A. babasına at yarışı oynattığını iddia ettiği ganyan bayii Hamza Irk'ın işyerine gitti. Babasının at yarışı oynamasına izin verilmemesini isteyen Nazım A. ile işletmeci Hamza Irk arasında kavga çıktı. Nazım A., ruhsatsız tabanca ile Hamza Irk'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Irk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan katil zanlısı Nazım A., gizlediği evde 16 Eylül'de yakalandı. Cinayeti at yarışı yüzünden işlediğini itiraf eden zanlı tutuklandı.

Adana at yarışı cinayeti

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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