Adana-atakent mahallesi'ne 80 öğrenci kapasiteli kreş

Atakent Mahallesi'ne 80 öğrenci kapasiteli kreş

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi'ne 80 öğrenci kapasiteli kreş hizmete açtıklarını, yeni kayıtların sürdüğünü söyledi.

Sabah 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasınde hizmet verecek kreşte çocuklara 2 öğün yemek verileceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynayacağını kaydetti. Başkan Kocaispir, Çocuklarımız kreşe gittiklerinde sosyalleşmeyi, özgüveni, başkalarına saygı duymayı, becerilerinin gelişmesini, dil gelişimi, spor alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı ve düzenli yaşama uyum sağlamayı öğrenirler dedi.

Çalışan ailelerin de büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kocaispir, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çocuklarımız fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal olmak üzere gelişimini 4 farklı alanda sürdürürler. Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımızın oyun saatleri, uyku saatleri, yemek saatleri ve eğitimleri düzenli olarak veriliyor. Atakent Mahallesi'nde hizmete açtığımız kreşimizde öğrenci kayıtlarımız devam ediyor diye konuştu.

Başkan Kocaispir, kreşte eğitim sınıfları, oyun alanı ve uyku odalarının da yer aldığını sözlerine ekledi.