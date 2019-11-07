Adana 'atatürk kadın yaşam köyü' kadınların çalışma hayatına katkı sağlayacak

'Atatürk Kadın Yaşam Köyü' kadınların çalışma hayatına katkı sağlayacak

Çukurova Belediyesi bünyesinde kadınların aktif çalışma hayatına katılması amacıyla kurulan 'Atatürk Kadın Yaşam Köyü' hizmete başladı.

Yurt Mahallesi'nde oluşturulan 'Atatürk Kadın Yaşam Köyü' bünyesindeki 3 ürün pazarında kadınlar, ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak. 27 ayrı dalda mesleki eğitim kursu alan kadınların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir çocuk kreşi de bulunan yaşam köyünde, kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri, özel günlerini kutlayabilecekleri bir kadın sohbet ve dayanışma evi de bulunuyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 'kadın dostu' bir belediyecilik anlayışıyla projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, 'Kadınlarımıza her anlamda pozitif ayrım yaparak, kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirdiğimiz 5 yılı geride bıraktık. Yeni dönemde de kadınlara yönelik Türkiye'ye örnek olmuş projeleri geliştirerek devam ettireceğiz. Sonuna kadar kadınlarımızın yanında durmaya devam edeceğizö dedi.

'KOOPERATİF MARKASI ÜRÜNLERE DEĞER KATACAK'

Kadınların ürettiği ürünlerin değerini bulabilmesi için 3 kadın ürünleri pazarı açtıklarını kaydeden Çetin, esnaflara zarar verilmemesi için bu pazarlarda hazır ürünlere izin verilmeyeceğini söyledi. Kadınlara hukuki destek verilmesi için Adana Barosu'ndan bir avukat ve psikolojik destek sağlanması için bir de psikoloğun görev yaptığını belirten Çetin, 'Yaşam köyünde kadınlarımıza 27 ayrı dalda mesleki eğitim kursu verilerek, bir yandan hobilerinin geliştirilmesine diğer yandan da meslek sahibi olmalarına katkı sağlıyoruz. En büyük amaçlarımızdan biri de kadınlarımızın ürünlerini kooperatif çatısı altında yeni bir marka ile pazarlamaktırö diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK SORUN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ'

Çukurova Gülen Yüzler Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı İlknur Özcan ise Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin cinsiyet eşitsizliği olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi

Maalesef Türkiye'de toplumsal olarak dezavantajlı gruplardan biri de kadınların iş yaşamına yeterince katılamamalarıdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 'Tek Bakışta Devlet 2017' raporuna göre Türkiye yüzde 33,8'lik kadın iş gücü katılım oranıyla üye ülkeler arasında son sırada bulunmaktadır. Genel ortalama oranı olan yüzde 63 düzeyine ulaşabilmemiz için, mevcut duruma ek olarak 8 buçuk milyon kadının daha çalışma hayatına katılması sağlanmalıdır.

Başkan Çetin, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirdiği kadınlara çalışma hayatında başarılar diledi.