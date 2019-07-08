ADANA Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna ederek polise teslim etti
1 saat önce
Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna ederek polise teslim ettiAdana'da, kuyumcu Hacı Ali Menekşe (66), av tüfeğiyle dükkanına soyguna gelen şüpheliyi ikna ederek polise teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna ederek polise teslim etti Adana
'da, kuyumcu Hacı Ali Menekşe (66), av tüfeğiyle dükkanına soyguna gelen şüpheliyi ikna ederek polise teslim etti. Seyhan
ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde iddiaya göre, av tüfeğiyle bir kuyumcu dükkanına gelen Ümit Ç. (26) vitrindeki altınları istedi. Bunun üzerine kuyumcu Hacı Ali Menekşe, Ben askerim, benim de silahım var. O tüfeği indir dedi. Soyguncuya nasihat edip ikna eden Menekşe, daha sonra polise ihbarda bulundu. Menekşe, av tüfeğinin namlusundaki fişekleri de doldur-boşalt yaparak çıkarttı. Ümit Ç. olay yerine gelen polislere, Ameliyat için paraya ihtiyacım vardı. Birkaç altın alacaktım dedi. Ümit Ç. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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