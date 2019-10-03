Son Dakika Haberleri: Adana avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret etti
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Adana avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret etti

39 dakika önce

Avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret ettiAvukat Mehmet Aydın, Konya'daki duruşma sonrası Adana'ya dönerken yolda yaralı bir leylek buldu.

Avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret etti

Avukat Mehmet Aydın, Konya'daki duruşma sonrası Adana'ya dönerken yolda yaralı bir leylek buldu. Otomobiline aldığı leylek ile 300 kilometre yolculuk yapan Aydın, hayvanı tedavi için bıraktığı barınakta ziyaret etti.

Adana Barosu avukatı Mehmet Aydın, Konya'da görülen bir davanın duruşmasından dönerken yolda yaralı bir leylek olduğunu fark etti. Leyleği aracına alan Aydın, yaklaşık 300 kilometre birlikte yolculuk yaptığı yaralı hayvanı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına teslim etti. Tedavisi tamamlanan leyleği ziyarete giden Aydın, Leyleği bitkin halde görünce durduğumda benden hiç kaçmadı. Aracımın ön koltuğuna alıp, Adana'ya getirdim. Evde 1 gün misafir edip, hamsi balığıyla besledim. Sabah Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ettim. Ziyarete gelince, sağlığına kavuşmuş olduğunu görünce çok sevindim. Zaman zaman gelip ziyaret etmek istiyorum. Şu an uçabilir, yürüyebilir durumda diye konuştu.

Adana avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret etti

Konya, Aydın, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
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