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Adana ayhan barut narenciyede dfif destekleri ödensin

6 saat önce

Ayhan Barut Narenciyede DFİF destekleri ödensinCHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, narenciyede hasat sürerken 2018 yılı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin ödenmesini istedi.

Ayhan Barut Narenciyede DFİF destekleri ödensin

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, narenciyede hasat sürerken 2018 yılı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin ödenmesini istedi.

Hasadın sürdüğü narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Ayhan Barut, mağdur üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. Üretim maliyetlerindeki fahiş artışa karşın narenciye fiyatlarının geçen yılla aynı seviyede olduğunu vurgulayan Barut, ürün fuyatları ile yüzde 70'e varan rekolte kaybının üreticileri perişan ettiğini dile getirdi. 2019 yılı biterken hala 20018 yılı narenciye Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin ödenmediğini hatırlatan Barut, Bakanlık üreticileri desteklemek, borçlarını faizsiz ertelemek için daha ne bekliyor dedi.

Çukurova Bölgesi'nin geçmişten bu yana 2 ana ve önemli ürünü bulunduğuna işaret eden Ayhan Barut, şunları kaydetti

Bunlardan birisi pamuk diğeri narenciyedir. Bölgede narenciye hasadı sürüyor. 2019 yılında da narenciyede büyük sorunlar yaşanıyor. Mart ve Nisan aylarında yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle narenciyede yüzde 50-70 oranında verim kaybı var. Bazı ağaçlarda hiç meyve yok. Bu verim kaybı ekonomik olarak zarar verdi. Üretim maliyetleri fahiş oranda artarken ürün fiyatları geçen yılla aynı seviyelerde. Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurduğunda Tarım Bakanına, 'Afet Bölgesi ilan edilsin' diye çağrı yapmıştık. Kimse dikkate almadı. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları duruyor. Çiftçi borçları iki yıl süreyle ve faizsiz ertelenmeli. Hükümetin, bakanlığın üreticileri desteklemesi gerekir ancak hala bu destekleri göremiyoruz.

Adana ayhan barut narenciyede dfif destekleri ödensin

Milletvekili, Ayhan Barut, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
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